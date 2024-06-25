Быков поздравил российских хоккеистов «Флориды» с победой в Кубке Стэнли

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на победу «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Можно поздравить и порадоваться за наших ребят, которые внесли большой вклад в завоевание Кубка Стэнли. Нападающий, защитник и вратарь. В каждом амплуа был российский представитель. Молодцы! Наша хоккейная школа преподносила талантов мировому хоккейному сообществу, начиная с Всеволода Боброва и Анатолия Тарасова. Того поколения, которое зачинало развитие хоккея в нашей стране. В каждом поколении были, есть и будут талантливые хоккеисты, которые прославляют российский хоккей», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

25 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (2:1, 4-3) в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевала Кубок Стэнли. В составе «Пантерз» выступают три российских хоккеиста: голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.