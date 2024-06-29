Быков — о выборе четырех россиян в первом раунде драфта НХЛ: «Наш хоккей всегда был, есть и будет богат на таланты»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на выбор четверых российских хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ.

«Хочу пожелать Демидову, Силаеву, Сурину и Гридину удачи, больших успехов. А также стать им хоккеистами мирового уровня! Наш хоккей всегда был, есть и будет богат на таланты. Страна богата на таланты, главное, чтобы это продолжалось и в следующие годы. Важно, чтобы ребята были довольны, была хорошая мотивация и возможности самореализовать свои мечты. Наши болельщики в любом случае будут за них переживать», — сказал Быков «СЭ».

В Лас-Вегасе состоялась церемония первого раунда драфта НХЛ 2024 года. Клубы сделали выбор 32 игроков, среди которых оказалось четыре российских хоккеиста.

«Монреаль» под общим 5-м номером выбрал нападающего СКА Ивана Демидова, «Нью-Джерси» под 10-м номером взял защитника «Торпедо» Антона Силаева, «Нэшвилл» под 22-м номером забрал форварда «Локомотива» Егора Сурина, а «Калгари» под 28-м номером заполучил нападающего «Маскигона» Матвея Гридина.