Быков объяснил, почему отказался поехать в НХЛ
Знаменитый хоккеист и тренер Вячеслав Быков в интервью «СЭ» объяснил, почему отказался от контракта с клубом НХЛ и поехать играть в Швейцарию.
— Ваша судьба кинематографична. Сначала вы не уехали в «Квебек» играть в НХЛ, хотя эта команда вас задрафтовала, а 18 лет спустя туда вернулись, чтобы сборная России под вашим руководством выиграла чемпионат мира. Вас же и из Швейцарии в «Нордикс» три года пытались перевезти?
— Да, я встречался с людьми, которые руководили клубом. Мы очень тепло поговорили, объяснил им свою позицию. Они жалели, но отнеслись с пониманием и уважением. И мне понравилась их реакция. То, что они оставили за другим человеком право на свое мнение.
— А в чем эта позиция все-таки заключалась? Что остановило? Разве не было интересно попробовать себя на таком уровне — тем более всей тройкой?
— Да, «Квебек» задрафтовал и Андрея Хомутова, и Валеру Каменского, и меня. В какой-то момент мы хотели поехать втроем. Трудно даже сказать, что произошло потом. Наша первая пятерка вернулась после первого сезона, мы ее расспрашивали и видели, что им пришлось несладко. В их рассказах не просматривалось какого-то счастья от НХЛ.
А в то же время нас звали на такой контракт, который позволял спокойно, ничем не рискуя, отправить нас в фарм-клуб. И мы думали о том, что если тебе дают действительно серьезные деньги, то вниз уже не сошлют, потому что на тебя изрядно потрачено, и надо это отрабатывать. И в любом случае будут давать много возможностей себя показать. Мы не были уверены в том, как к нам в Канаде отнесутся.
Приезд швейцарцев расставил все точки над i. Тем более что мы играли в Швейцарии чемпионат мира, с ЦСКА приезжали туда на матчи с местными клубами и видели, что там европейский хоккей больше приближен по стилю к нашему. Пусть там и было много канадцев.
— Чем швейцарцы вас взяли?
— Они так в нас вцепились! Президент клуба Жан Мартине стал моим крестным.
— Ого!
— Да, мы и сами покрестились, и детей наших в местной православной церкви крестили. А Мартине просто покорил нас своей энергией, энтузиазмом. Он обволакивал нас своим желанием, чтобы мы приехали! И добился своего.
— Даже контракт дал больше, чем «Квебек»?
— Ну нет, конечно. Но наши друзья помогли составить контракт так, чтобы при хорошем результате и большом количестве голов и передач нам платили хорошие бонусы. Мотивационная составляющая была серьезной, и это, считаю, правильно. Если хочешь заработать больше, играй хорошо, забивай и отдавай много! Что в этом неправильного?
— Ни разу потом не кольнуло: жалко, мол, что в НХЛ даже не попробовали?
— Честно говорю — нет! Потому что я был счастлив здесь. И сейчас тоже. А искать другое счастье, если счастлив уже, на мой взгляд, неправильная философия. Вдыхая запах сочной зеленой травы, искать, где она еще зеленее, — не моя жизненная позиция. Наши дети устроили здесь свою жизнь, растут внуки, наша жизнь культурна, нас уважают. Мы ценим то место, где живем, и при этом остаемся преданными своей стране. Все в порядке! Нисколько не жалею о том, что сделал этот выбор. Наоборот, судьба подарила мне этот шанс, и я его использовал.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Баффало - Монреаль
Баффало - Монреаль
1 - 0
|1 - 0
|
Вегас - Анахайм
Вегас - Анахайм
1 - 1
|1 - 1
|
Колорадо - Миннесота
Колорадо - Миннесота
2 - 0
|2 - 0
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
3 - 0
|3 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|8.05
|03:00
|Филадельфия – Каролина
|1 : 4