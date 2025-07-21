Быков объяснил, почему отказался поехать в НХЛ

Знаменитый хоккеист и тренер Вячеслав Быков в интервью «СЭ» объяснил, почему отказался от контракта с клубом НХЛ и поехать играть в Швейцарию.

— Ваша судьба кинематографична. Сначала вы не уехали в «Квебек» играть в НХЛ, хотя эта команда вас задрафтовала, а 18 лет спустя туда вернулись, чтобы сборная России под вашим руководством выиграла чемпионат мира. Вас же и из Швейцарии в «Нордикс» три года пытались перевезти?

— Да, я встречался с людьми, которые руководили клубом. Мы очень тепло поговорили, объяснил им свою позицию. Они жалели, но отнеслись с пониманием и уважением. И мне понравилась их реакция. То, что они оставили за другим человеком право на свое мнение.

— А в чем эта позиция все-таки заключалась? Что остановило? Разве не было интересно попробовать себя на таком уровне — тем более всей тройкой?

— Да, «Квебек» задрафтовал и Андрея Хомутова, и Валеру Каменского, и меня. В какой-то момент мы хотели поехать втроем. Трудно даже сказать, что произошло потом. Наша первая пятерка вернулась после первого сезона, мы ее расспрашивали и видели, что им пришлось несладко. В их рассказах не просматривалось какого-то счастья от НХЛ.

А в то же время нас звали на такой контракт, который позволял спокойно, ничем не рискуя, отправить нас в фарм-клуб. И мы думали о том, что если тебе дают действительно серьезные деньги, то вниз уже не сошлют, потому что на тебя изрядно потрачено, и надо это отрабатывать. И в любом случае будут давать много возможностей себя показать. Мы не были уверены в том, как к нам в Канаде отнесутся.

Приезд швейцарцев расставил все точки над i. Тем более что мы играли в Швейцарии чемпионат мира, с ЦСКА приезжали туда на матчи с местными клубами и видели, что там европейский хоккей больше приближен по стилю к нашему. Пусть там и было много канадцев.

— Чем швейцарцы вас взяли?

— Они так в нас вцепились! Президент клуба Жан Мартине стал моим крестным.

— Ого!

— Да, мы и сами покрестились, и детей наших в местной православной церкви крестили. А Мартине просто покорил нас своей энергией, энтузиазмом. Он обволакивал нас своим желанием, чтобы мы приехали! И добился своего.

— Даже контракт дал больше, чем «Квебек»?

— Ну нет, конечно. Но наши друзья помогли составить контракт так, чтобы при хорошем результате и большом количестве голов и передач нам платили хорошие бонусы. Мотивационная составляющая была серьезной, и это, считаю, правильно. Если хочешь заработать больше, играй хорошо, забивай и отдавай много! Что в этом неправильного?

— Ни разу потом не кольнуло: жалко, мол, что в НХЛ даже не попробовали?

— Честно говорю — нет! Потому что я был счастлив здесь. И сейчас тоже. А искать другое счастье, если счастлив уже, на мой взгляд, неправильная философия. Вдыхая запах сочной зеленой травы, искать, где она еще зеленее, — не моя жизненная позиция. Наши дети устроили здесь свою жизнь, растут внуки, наша жизнь культурна, нас уважают. Мы ценим то место, где живем, и при этом остаемся преданными своей стране. Все в порядке! Нисколько не жалею о том, что сделал этот выбор. Наоборот, судьба подарила мне этот шанс, и я его использовал.