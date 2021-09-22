Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре «СЭ» прокомментировал подписание нового контракта нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой».

«Рад за Кирилла, он все-таки подписал долгосрочный контракт. Теперь станет одним из ключевых игроков в становлении «Миннесоты», которая будет бороться за Кубок Стэнли. Что касается долгого подписания, это менеджерская работа между клубом и агентом Кирилла. Речь же про дорогостоящего игрока. Он не так долго в НХЛ, так что клуб высчитывал все риски. Талант, возможности, перспектива и нехватка на рынке игроков такого уровня сделали свое дело, поэтому Кирилл подписал хороший контракт. Поздравляю его с этим. Пошел слух, что Кирилл может вернуться в Россию. Думаю, это не более, чем игра агентов для того, чтобы подписать новый контракт с «Миннесотой». Я не удивлен большой суммой контракта, потому что Кирилл очень талантливый спортсмен. Плюс у него прекрасное воспитание. Удачи ему!» — сказал Быков «СЭ».

Быков также считает, что сравнивать Капризова с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным неуместно.

«Не думаю, что можно сравнивать Капризова с Овечкиным. Каждый игрок строит свою судьбу по-своему. Надеюсь, у Кирилла будет такая же продуктивная карьера, как у Овечкина. Но такие сравнения неуместны. Будем переживать за всех наших игроков. Надеюсь, у Кирилла в карьере будет как можно меньше травм. У него есть все возможности стать одним из лидеров и звездой НХЛ», — добавил Быков.

Контракт с 24-летним Капризовым подписан на 5 лет. Российский хоккеист заработает в общей сложности 45 миллионов долларов.