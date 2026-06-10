Бусси повторил достижение Василевского в финале Кубка Стэнли

Голкипер «Каролины» Брэндон Бусси начал четвертый матч Кубка Стэнли против «Вегаса» в стартовом составе. Для него это первая игра в старте в плей-офф НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 27-летний американец стал третьим вратарем в истории лиги с момента перехода лиги к современному формату в 1967 году, который дебютировал в стартовом составе в плей-офф по ходу финальной серии.

Ранее это делали россиянин Андрей Василевский (четвертый матч финала Кубка Стэнли-2015 за «Тампу») и финн Юсси Маркканен (второй матч финала Кубка Стэнли-2006 за «Эдмонтон»).

Счет в серии 2-1 в пользу «Голден Найтс».