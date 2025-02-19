Буре заявил, что взял бы Овечкина и Гретцки в свою команду мечты

Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) и специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре ответил на вопрос, кого бы он взял в команду мечты — Александра Овечкина или Уэйна Гретцки.

«Я бы выбрал их обоих. Это была бы линия нападения мечты. Гретцки — выдающийся плеймейкер, а Овечкин... Ну, он вписывается в любую команду. Если бы я был генеральным менеджером, я бы взял их обоих», — цитирует Буре RG.

В этом сезоне 39-летний нападающий «Вашингтона» забил 26 голов и отдал 17 результативных передач в 39 матчах. Всего на его счету 879 шайб в НХЛ. Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, россиянину не хватает 16 голов.