Буре считает, что Подколзин попал в очень хорошую команду

Павел Буре, известный по выступлениям в НХЛ за "Ванкувер" и "Флориду" поделился мнением о "Кэнакс", которые выбрали Василия Подколзина на драфте под общим 10-м номером.

– Я бы не сказал, что в "Ванкувере" осторожно относятся к русским, – цитирует официальный сайт лиги Буре. – В этом клубе нет приоритетов. Без разницы, из какой ты страны. Берут тех игроков, которые нужны системе. Там с большим уважением относятся к профессионалам любого возраста и гражданства.

Тебя в "Ванкувере" хорошо примут, возьмут под опеку. Мне в 20 лет было попроще, потому что в команде выступал Игорь Ларионов. Но у меня и другие появились друзья – старшие, ровесники. Джино Оджик, Джефф Кортналл очень помогали. Причем не на хоккейной площадке. Я приехал в НХЛ уже сложившимся хоккеистом, все понимал. А именно помогали в повседневной жизни.

Что самое сложное при адаптации в Ванкувере для русского парня? За эти два года, что есть в КХЛ, нужно получить опыт игры среди взрослых. Все-таки Подколзин – еще юниор, ему только предстоит сделать шаг вперед, в большой хоккей. Ну и для жизни было бы неплохо знать английский язык.

Я думаю, приезжать в НХЛ в 18 или в 20 лет – это существенная разница. Но с 1989 года лично я пару сезонов выступал в старой великой сборной СССР. Те два года мне очень многое дали. Сами представляете, играть рядом с Фетисовым, Крутовым, Ларионовым, Макаровым, Касатоновым – это огромный опыт. И когда я в 20 лет приехал в НХЛ, то быстрее адаптировался к их хоккею.

Вообще "Ванкувер" в моем сердце занимает особое место. Не только потому, что в клубе под своды дворца подняли мой свитер. Это моя первая команда в НХЛ, я там провел достаточно много времени, у меня очень хорошие воспоминания о ребятах, городе, болельщиках. Я до сих пор общаюсь с бывшими партнерами по "Кэнакс". У меня прекрасные отношения с хозяином клуба Франческо Аквилини, мы часто встречаемся, что-то обсуждаем. Иногда он приезжает ко мне в Москву. Там замечательная организация, и я хочу поздравить Василия Подколзина еще и с этим. Он попал в очень хорошую команду.