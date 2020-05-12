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Буре попал в первое звено символической сборной «Ванкувера»

09:18
Павел Буре. Фото nhl.com
Павел Буре. Фото nhl.com
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Нападающий Павел Буре был включен в символическую сборную лучших игроков «Ванкувера» за всю историю клуба по версии канадского телеканала TSN. Россиянин вошел в первую тройку нападения вместе со шведскими братьями Хенриком и Даниэлем Сединами.

«Ванкувер» выбрал на драфте Павла Буре в 1989 году под общим 113-м номером. За «Кэнакс» россиянин выступал с 1991 по 1998 год, после чего играл за «Флориду» и «Рейнджерс». Всего за «Ванкувер» он провел 428 матчей и набрал 478 (254+224) очков.

Российский нападающий удостоился чести, что свитер был поднят под своды домашней арены клуба.

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