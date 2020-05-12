Буре попал в первое звено символической сборной «Ванкувера»
Нападающий Павел Буре был включен в символическую сборную лучших игроков «Ванкувера» за всю историю клуба по версии канадского телеканала TSN. Россиянин вошел в первую тройку нападения вместе со шведскими братьями Хенриком и Даниэлем Сединами.
The full ?? #AllTime7...— TSN Hockey (@TSNHockey) May 11, 2020
Habs: https://t.co/v40FK0i6os
Flames: https://t.co/9sS1Fo17Gm
Oilers: https://t.co/1zR2mnl3mr
Leafs: https://t.co/zqZwmsDCg6
Sens: https://t.co/peqbjqiFTh
Jets: https://t.co/OICRjFjHJk
Canucks: https://t.co/NR93FQh831
Debate them all with @CraigJButton! pic.twitter.com/19LwTVyrHq
«Ванкувер» выбрал на драфте Павла Буре в 1989 году под общим 113-м номером. За «Кэнакс» россиянин выступал с 1991 по 1998 год, после чего играл за «Флориду» и «Рейнджерс». Всего за «Ванкувер» он провел 428 матчей и набрал 478 (254+224) очков.
Российский нападающий удостоился чести, что свитер был поднят под своды домашней арены клуба.