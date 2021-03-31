Буре объяснил, почему вынужден был закончить хоккейную карьеру в 31 год

Великий хоккеист Павел Буре в большом интервью «СЭ» рассказал детали того, как ему пришлось закончить карьеру в НХЛ и хоккее в возрасте 31 года. Сегодня Русской Ракете исполнилось 50 лет.

— Заканчивали карьеру вы в «Рейнджерс». Тогда это была странная команда с кучей звезд — кроме вас, Линдросом, Мессье, Ягром, Ковалевым, Личем. И она никуда не выходила, потому что в ней вообще не было «рабочих лошадок».

— С такими ребятами было интересно играть и общаться. Но там много травм было. У меня, Мессье, Лича... Я там уже не так много играл.

— Правда, что вы решили уходить из хоккея, когда врачи сказали: «Еще одна травма колена — и ты инвалид»?

— Официально — да. Надо было делать еще одну операцию. У меня были два разрыва крестообразной связки на одном колене, и я дважды возвращался в хоккей. Третью на одном колене не помню, чтобы кто-то делал. И это могло закончиться как хорошо, так и плохо.

— Так у вас опять разрыв был?

— Да.

— Так с разорванной связкой колена и ходите?

— Да. Но это разные вещи — ходить, заниматься физкультурой, с одной стороны, и играть профессионально, с другой.

— Вы же катаетесь.

— Я не катаюсь, а физкультурой занимаюсь. Это разные вещи.

— Вы официально не объявляли об уходе из хоккея еще пару сезонов после того, как де-факто это произошло. И сделали это только после назначения генеральным менеджером на Олимпиаду в Турин.

— А как я должен был объявить?

— Провести пресс-конференцию, организовать прощальный матч.

— Не задумывался об этом. И прощальный матч не делал. Просто когда принял решение быть генеральным менеджером, стало понятно, что в хоккей играть уже не буду. Так совпало.

— Почему не стали проводить прощальный матч? Это было бы событие — как в случаях с Фетисовым и Ларионовым, когда в Россию приезжала куча звезд НХЛ.

— Делать отдельный матч для себя лично мне не было важно. Мы и так проводим много благотворительных игр. Допустим, с «Норникелем» и Потаниным. Там представлены все поколения — от Якушева до Капризова, а может, и еще моложе.

Буре полностью пропустил сезон-2003/04, в ноябре 2005 года спортсмен официально объявил о завершении карьеры.

(Игорь Рабинер)

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