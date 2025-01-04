Буре и Бобровский вошли во вторую символическую сборную «Флориды» в XXI веке

Пресс-служба НХЛ составила символическую сборную «Флориды» в XXI веке.

Во вторую команду вошли два россиянина: нападающий Павел Буре, игравший за «Пантерз» с 1999 по 2002 год, и голкипер Сергей Бобровский, играющий за команду с 2019-го.

Первая сборная «Флориды: Роберто Луонго, Аарон Экблад, Густав Форслинг, Мэттью Ткачак, Джонатан Юбердо, Александр Барков.

Вторая сборная: Сергей Бобровский, Роберт Швегла, Джей Боумистер, Сэм Райнхарт, Олли Йокинен, Павел Буре.

Игроки, которые попали в первую сборную, будут включены в голосование среди болельщиков по определнию символической сборной НХЛ. Опрос стартует в феврале.