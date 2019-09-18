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Бурдасов подписал контракт с «Эдмонтоном»

16:25
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Как стало известно «СЭ», нападающий Антон Бурдасов подписал просмотровый контракт с «Эдмонтоном».

Последний сезон 28-летний форвард провел в «Салавате Юлаеве». (Игорь Еронко)

В регулярном сезоне КХЛ-2018/19 экс-хоккеист «Трактора», СКА, «Ааангарда» и ЦСКА Бурдасов сыграл за башкирский клуб 50 матчей, в которых набрал 31 (19+12) очко. В Кубке Гагарина-2019 у нападающего — две игры без набранных очков за результативность.

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