Российский нападающий Антон Бурдасов, подписавший просмотровый контракт с «Ойлерз» рассказал о своем первом выставочном матче за канадскую команду.

— Было тяжело, потому что давно не играл, — сказал Бурдасов. — Ребята были удивлены, когда узнали, что я не играл в хоккей 7 месяцев. Мне кажется, для первой игры сыграл достаточно хорошо. Хотя в первые два периода я не особо понимал, что вообще происходит. В третьем периоде более-менее разыгрался, нормально себя чувствовал и отыграл 7 минут. Наш тренер перешел на три звена, и я играл в этих трех звеньях.

— Вы несколько раз бросили в створ. Но до ворот было слишком большое расстояние. Это от волнения?

— При первом броске защитник шел наперерез, и смысла другого продолжения я не видел, уже дошел до половины зоны. Попытался бросить, получился очень хороший бросок. Вратарь не видел шайбы, он просто сел, и она ему попала в край блина. Второй бросок сделал при входе в зону из-под защитника. Тоже получился нормальным. Третий был от борта, я ждал, пока Ньюджент-Хопкинс проедет перед вратарем, чтобы он закрыл ему обзор. Вышло довольно опасно, вратарь не сразу смог его поймать.

— Вы поняли, что в НХЛ играть можно?

— Можно и нужно. Из-за проблем с визой приехал поздно. Но ничего. Чем тяжелее, тем приятнее будет, когда что-то получится.

— Вы не знаете английского. Как вам в компании англоязычных людей?

— Ну как не знаю? Я прекрасно понимаю, могу говорить на «простом английском». Я разговаривал и с тренером, и с ребятам. Пока не понимаю, когда они говорят между собой, сокращают слова.

— Что вы измените в следующем матче?

— Думаю, ничего. Буду играть, как в первом: бежать, бросать, отрабатывать в обороне. (Алексей Шевченко)