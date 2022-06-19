Бураковски забросил четыре шайбы в трех последних матчах плей-офф против Василевского

Форвард «Колорадо» Андре Бураковски отличился во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

27-летний швед забросил шайбу на 14-й минуте и сделал счет 3:0. Таким образом, Бураковски забил 4 гола в трех последних матчах плей-офф против Андрея Василевского.

На данный момент на счету Бураковски 8 (3+5) очков в 12 матчах плей-офф.