Бураковски, Кросби и Раск признаны тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня в НХЛ

НХЛ назвала имена трех лучших хоккеистов по итогам минувшего игрового дня.

Форвард «Колорадо» Андре Бураковски стал третьей звездой дня. Он на брал 2 (1+1) очка в игре против «Аризоны» (3:2 в овертайме). Второй звездой дня стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Миннесотой» (7:4). Главной звездой дня стал голкипер «Бостона» Туукка Раск.

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