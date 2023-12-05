Бучневич признан первой звездой матча с «Вегасом»

Российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:1 ОТ).

28-летний россиянин забил гол в овертайме принес своей команде победу.

Второй звездой признан нападающий «Вегаса» Джек Айкел, который набрал 1 (1+0) очко. Третьей звездой стал вратарь «Блюз» Джордан Биннингтон. Он сделал 33 сейва.

Бучневич в текущем сезоне НХЛ сыграл за «Сент-Луис» 22 матчах и набрал 19 (9+10) очков.