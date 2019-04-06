Буллит Панарина вывел "Коламбус" в плей-офф НХЛ

"Коламбус" обыграл "Рейнджерс" в матче регуляного чемпионата НХЛ - 3:2 по буллитам. Победный бросок нанес нападающий Артемий Панарин.

Форвард провел на площадке 22 минуты 41 секунду и набрал показатель "-1". Россиянин забросил шайбу в третьем периоде. Голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 27 в основное время и не позволил поразить свои ворота в серии буллитов.

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич в конце третьего периода забросил шайбу и перевел игру в овретайм. Он провел на льду 21 минуту 35 секунд. Владислав Наместников отыграл 14 минут. Вратарь Александр Георгиев отразил 39 бросков из 41.

Эта победа позволила "Коламбусу" выйти в плей-офф. "Блю Джэкетс" за тур до финиша "регулярки" опережают "Монреаль" на 2 очка, но имеют преимущество по дополнительным показателям - команда одержала больше побед в основное время и овертаймах (без учета побед по буллитам).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Коламбус" - 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Крайдер - 28 (Зибанежад), 21:47 - 1:0. Дзингел - 26 (Фолиньо, Савар), 42:25 - 1:1. Панарин - 28 (Савар), 54:27 - 1:2. Бучневич - 21 (Зибанежад, Стром), 59:53 - 2:2.

Победный буллит: Панарин.

Вратари: Георгиев (58:08 - 59:53) - Бобровский.

Штраф: 4 - 0.

Броски: 27 (6+9+11+1) - 41 (15+11+9+6).

Наши: Бучневич (21.35/2/+2), Наместников (13.58/0/0) - Панарин (22.41/7/-1).

6 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.