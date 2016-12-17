Буллит Кузнецова принес "Вашингтону" победу над "Каролиной", Овечкин забросил шайбу

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях по буллитам победил "Каролину" – 4:3. Заключительный бросок реализовал российский нападающий Евгений Кузнецов. На его счету также голевая передача.
Голом отметился его партнер по команде и соотечественник Александр Овечкин. Российский защитник "Столичных" Дмитрий Орлов отдал результативную передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Каролина" - "Вашингтон" - 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Скиннер - 12 (Райан, Раск), 5:46 - 1:0. ОВЕЧКИН - 14 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 26:25 - 1:1. Уильямс - 7 (КУЗНЕЦОВ, Нисканен), 31:13 - 1:2. Фольк - 5 (Ахо, Терявяйнен), 33:31 - 2:2. Терявяйнен - 8 (бол., Ахо, Славин), 40:40 - 3:2. Оши - 10 (ОРЛОВ, Нисканен), 53:56 - 3:3.
Победный буллит: Оши.
Вратари: Уорд - Грубауэр.
Штраф: 4 - 12.
Броски: 30 (9+9+7+5) - 26 (5+9+8+4).
Наши: - - Кузнецов (16:07/2/0), Овечкин (19:41/6/0), Орлов (19:32/0/1).
17 декабря. Роли. PNC Arena.
🚀 Русские нагнут весь ми
Вообще, у ВК есть только один шанс - если трейданут перед пловом снайпера хорошего (и желательно, еще крепкого заща хотя бы уровня 2го звена). Потому что у вашиков защита убогейшая (у пингвинов хотя бы Летанг есть, хоть пожарит, но в атаке хорош, да и 3я тройка рвала), ну как они выиграют? И в атаке кому забивать?? Овечкин и все. Кузя пасует - а кому забивать? Дуболому-Уильямсу? Он хорош на пятаке, как Анисимов, обзор закрывать, но снайпер нужен типа Кессела, кому Кузя будет свои золотые передачи раздавать. Если появится неплохой снайпер - то второе звено Кузя-Уильямс-он будет очень крутое + первое (Ови, Оши, Бэкстрем). Но еще защ нужен, потому что в защите атас. Ну и тренер никакой... Короче, слишком много если. В чудеса я не верю.
00:49
🚀 Русские нагнут весь ми
Упёртый русский Антоха Я вот думаю, что выиграют КС в этом году Вашингтон, Питтсбург, Тампа или Монреаль. ============================================================================================================= Стопудово никто не выиграет из этих как раз)) Вашингтон с Тротцем - НЕТ, никаких шансов. Тампа - поплыла, КС не выиграет точно. Монреаль - может повоевать, но канадцы.... (сколько канадские клубы там ничего не выигрывали? сходу прям взять и выиграть - кукиш, сначала раунд-другой пройдут максимум). Ну Питтсбург еще может быть - потому что состав. Но чет тоже сомневаюсь, что два подряд, как-то жирно им будет
00:34
Упёртый русский
Антоха Я вот думаю, что выиграют КС в этом году Вашингтон, Питтсбург, Тампа или Монреаль. По составу эти команды превосходят остальные. Да и россиянцы там на ведущих ролях - куда ж без этого? ;) Коламбус с НЙР - тёмные лошадки, а ЛА вполне может выиграть Запад. Хотя лучше бы Чикага или СЛБ, конечно. ;)
22:12 17 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
Марио66 Антош, готов хат поставить на Сан-Гозе? ============================================================================================================= Готов поставить, что 300% не выиграет ЛАК (см. проклятие Войнова), Бостон (им бы в плов попасть:)), Эдмонтон (думаю, понятно, что малец не тянет, одни понты), Хичкок (просто тупой, даже тупее Лысого!), Вашингтон (с Лысым ничего не светит)
21:36 17 декабря
Марио66
Антош, готов хат поставить на Сан-Гозе? Ещё раз. %)
18:36 17 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
Werewolf Не истери
17:13 17 декабря
Werewolf
Аналитический гений нагнутой - "ВК с Лысым тяжеловесом язык назвать не поворачивается - от Каролин и прочих Баффало трешку пропускают и в овере еле-еле там что-то отбиваются." ВК в лиге по потерянным очкам 2 из 30 команд. И опять лысый фиговый )))))) Лучше вашиков только коламбус. Нагнутая, ты бы в табличку посмотрела чуть хоть на цифирки )))))))))) А то строишь из себя великого аналитеГа ))))))))))
17:08 17 декабря
Упёртый русский
Антох, не смеши. Сан-Хосе - постоянный клиент ЛА в ПО. В прошлом году им повезло, но в этом такого не повторится. Посмотри вон, как ЛА ПП на ноль засушили... А ведь там лидеры на ходу, и это - не пенсионеры из СХШ. Правда, 4 раза так точно не получится. И обладатель КС в этом году будет с Востока - там играют сейчас сильнее. Посмотри на количество очков в таблице на сегодня.
16:20 17 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
Думаю, главный претендент на КС - СанХосе. Финалисты, состав сохранили, щас мотивация еще больше, вон Монреаль порвали как тузик.
15:59 17 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
Упёртый русский Вообще, Метрополитан в этом году - это битва тяжеловесов. ПП, ВК, КБД, НЙР, ФФ просто адская смесь! ============================================================================================================ С каких пор Фраерз и НЙР с дыркой-Лунтиком тяжеловесами стали? Ну а Коламбус в тяжеловесы - это вообще смех)) Да, пока прет им - но и только. ВК с Лысым тяжеловесом язык назвать не поворачивается - от Каролин и прочих Баффало трешку пропускают и в овере еле-еле там что-то отбиваются.
15:54 17 декабря
Neil
Ови в большинстве, ясно.. Даже повтор смотреть не буду.
15:02 17 декабря
Упёртый русский
Кузя опять был хорош. Потихоньку выходит на свой прошлогодний уровень. Вообще, Метрополитан в этом году - это битва тяжеловесов. ПП, ВК, КБД, НЙР, ФФ просто адская смесь!
14:47 17 декабря
Весёлый©
Санёк, поднажми, -7 всего!
10:27 17 декабря
Монте-Кристо (Мститель) .
Смотрел третий период. Наши смотрелись неплохо. Даже Овечкин. И дело не в том, что в матче гол забил. Просто был активен. У него получались проходы, бросал. Причем моменты создавал сам себе. Но еще Сане до себя прошлогоднего далеко. Каролина играла, пожалуй интереснее. Атаковала острее. То есть даже против средней команды лиги Вашингтон не тянет. Это ему не с Баффало играть. Еще Оши хорош. А вот шведов не видно и не слышно по прежнему. Буллиты Кузнецов и Оши исполнили мастерски. Особенно, Оши. Быстрота рук феноменальная.
06:44 17 декабря