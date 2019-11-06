Буллит Гусева принес «Нью-Джерси» победу над «Виннипегом»

«Виннипег» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2 Б). Автором победного буллита стал россиянин Никита Гусев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Нью-Джерси» — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хишир — 2 (Холл, Ватанен), 4:44 — 0:1. Копп — 2 (Моррисси, Бурк), 28:38 — 1:1.

Победный буллит: Гусев.

Вратари: Хеллебайк — Блэквуд.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 33 (8+12+9+4) — 32 (12+9+10+1).

Наши: Куликов (22.08/2/0) — Гусев (12.18/2/0).

6 ноября. Виннипег. Bell MTS Place.

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