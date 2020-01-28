Буллит Гусева принес «Нью-Джерси» победу над «Оттавой»

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступила «Нью-Джерси» — 3:4. На счету нападающего хозяев Владислава Наместникова гол в меньшинстве, 3 броска в створ и 4 силовых приема за 18.57. У Артема Анисимова 2 минуты штрафа за 7.09. У Никиты Зайцева 2 броска, 4 силовых приема и 2 блок-шота за 18.12.

На счету Никиты Гусева результативная передача, победный буллит, «-1» и 4 броска в створ за 18.05.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Нью-Джерси» — 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Сиверсон — 6 (бол., Братт, Гусев), 8:23 — 0:1. Эннис — 12 (бол., Ткачак, Батерсон), 18:42 — 1:1. Руни — 2 (Грин, Мюллер), 24:28 — 1:2. Наместников — 11 (мен., Хэйнси), 49:06 — 2:2. Тирни — 9 (мен., К. Браун, Демело), 49:41 — 3:2. Палмиери — 17 (Братт, Хишир), 56:39 — 3:3.

Победный буллит: Гусев.

Вратари: Хегберг — Блэквуд.

Штраф: 15 — 9.

Броски: 38 (12+12+11+3) — 53 (13+16+20+4).

Наши: Анисимов (7.09/0/0), Зайцев (18.12/2/0), Наместников (18.57/3/0) — Гусев (18.05/4/-1).

28 января. Оттава. Canadian Tire Centre.