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Буллит Гридина принес «Калгари» победу над «Манитобой» в матче АХЛ

Павел Лопатко

Российский нападающий фарм-клуба «Калгари» Матвей Гридин реализовал победный буллит в гостевом матче регулярного чемпионата АХЛ с «Манитобой» (3:2 Б).

Также у 19-летнего россиянина результативная передача. Он был признан третьей звездой матча.

В сезоне-2025/26 Гридин в 36 матчах в АХЛ набрал 29 (10+19) очков. В НХЛ у него 6 (3+3) очков в 13 матчах за «Калгари».

Фарм-клуб «Калгари» занимает 13-е место в таблице Западной конференции АХЛ с 46 очками после 49 матчей. «Манитоба» (50 очков после 44 встреч) идет на 10-м месте.

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Матвей Гридин
ХК Калгари Флэймз
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