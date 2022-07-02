Бугнер покинул пост главного тренера «Сан-Хосе»

Главный тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Вместе с 51-летним канадцем команду покинули помощники тренера Джон Мэдден и Джон Маклин и Дэн Дэрроу. Имя нового главного тренера пока не называется.

Бугнер возглавлял «Шаркс» с 2019 года. Все три сезона команда оставалась без плей-офф.