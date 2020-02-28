«Буду растить поколение для сборной России». Ковальчук рассказал, почему отдал сына в футбол, а не хоккей

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук рассказал, почему его сын решил заниматься футболом, а не хоккеем.

— В прошлом году ваш сын забил крутой гол за детскую футбольную команду «Коринтианса». Почему не отдали его в хоккей?

— Потому что ему очень нравится футбол. Когда детям было 4-5 лет, я спросил, чем они хотят заниматься. Филя сразу сказал, что хочет играть в футбол. Тема сказал — в хоккей. Тем более он праворукий. Я сказал — хорошо, давай попробуем. А у Фила неплохо получается футбол. Он, кстати, полетит в субботу в Бразилию, в Сан-Паулу. Будет там до июня. Так что буду растить поколение для сборной России (улыбается).

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