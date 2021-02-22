Будро претендует на пост главного тренера «Сиэтла»

Бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро претендует на должность главного тренера «Сиэтла», утверждает The Athletic.

«Конечно, я хочу вернуться к тренерской деятельности, — заявил специалист. Я занимаюсь этим большую часть своей жизни».

Последним местом работы Будро была «Миннесота». Он возглавлял «Уайлд» с мая 2016 года по февраль 2020-го. За это время «Миннесота» под его руководством дважды выходила в плей-офф, где оба раза проиграла в первом раунде.

«Сиэтл» с сезона-2021/22 начнет свои выступления в Национальной хоккейной лиге.