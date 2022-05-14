Будро останется на посту главного тренера «Ванкувера»

«Ванкувер» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Брюсом Будро.

«Я всегда хотел вернуться, чтобы тренировать эту команду. Я люблю организацию, город, болельщиков и игроков. Я также благодарен за предоставленную мне возможность продолжать строить то, что мы начали», — сказал Будро.

Канадец был назначен на пост главного тренера «Кэнакс» в декабре 2021 года. Под его руководством команда набрала 74 очка, однако в итоге не попала в плей-офф НХЛ.

Контракт с Будро был подписан по схеме «1+1». Клуб активировал опцию продления соглашения.