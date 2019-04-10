Будро останется главным тренером "Миннесоты"

Генеральный менеджер "Миннесоты" Пол Фентон сообщил, что Брюс Будро останется на посту главного тренера команды. По его словам, он полностью доверяет канадскому специалисту.

– Брюс – наш тренер в следующем сезоне, – приводит официальный сайт НХЛ слова Фентона. – Я полностью ему доверяю. Он будет тем человеком, который приведет команду туда, куда мы хотим прийти.

В текущем сезоне "Уайлд" не попали в плей-офф, заняв 11-е место в таблице Западной конференции. Будро был назначен главным тренером "Миннесоты" в 2016 году.

Все про НХЛ – здесь.