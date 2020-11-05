«Будем пытаться». Овечкин о карьере в кино

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, приглашали ли его сниматься в кино.

— А кино? Вот как Дуэйн «Скала» Джонсон. У вас фактура круче.

— Ой, в кино... Не знаю, подойдет ли мой фейс на какой-нибудь...

— Вообще. Могу вам сказать — вы такой фактурный.

— Ну хорошо. Будем пытаться.

— Во-первых, вы можете просто... Вы понимаете, по вам плачут все исторические драмы. То есть здесь выбирайте: хоть Римская империя, хоть викинги. То есть весь мир у ваших ног. С вашей-то фактурой даже гримироваться не надо.

— Хорошо. Ладно, будем думать.

— Если серьезно, предлагают вообще? Были такие предложения?

— Нет, в кино точно не предлагали.

— А если бы предложили?

— Можно было бы попробовать. Но, опять же, это время. В Москве и так ты находишься 1,5-2 месяца. И еще надо будет сниматься в кино? Как бы я лучше проведу это время с семьей, проведу его с друзьями, потому что ты не видишь их год. А кино подождет, кино никуда не денется, — цитирует Овечкина RTVI.

35-летний Александр Овечкин в прошлом сезоне провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 67 (48+19) очков. В плей-офф у него 8 матчей и 5 (4+1) очков.