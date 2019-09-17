«Будь счастлив, родной!» Супруга Овечкина поздравила Александра с 34-летием

Жена российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия поздравила своего мужа с 34-летием. Об это девушка написала в своем Instagram, опубликовав ряд фотографий со спортсменом.

— С днем рождения наш, Александр Овечкин! — написала Анастасия. - Самое главное: здоровья тебе. Оставайся таким же добрым, чутким, искренним, отзывчивым и целеустремленным! Будь счастлив, родной! Мы тебя любим и всегда будем рядом.

В минувшем сезоне НХЛ Овечкин провел 101 матч во всех турнирах и набрал 106 (59+47) очков. В составе сборной России завоевал бронзу чемпионата мира-2019.

Сын Овечкина поздравил отца с днем рождения прямо на тренировке