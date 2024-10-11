Бучнгевич забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил первую шайбу в сезоне НХЛ.

Он сравнял счет на 9-й минуте матча против «Сан-Хосе». Ассистировали россиянину Джордан Кайру и Филип Броберг.