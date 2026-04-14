Бучневича признали второй звездой матча «Сент-Луис» — «Миннесота»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич был признан второй звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:3).

30-летний россиянин забил гол.

Первой звездой признали 32-летний канадский защитник «Сент-Луиса» Колтон Парэйко, на счету которого заброшенная шайба.

Третьей звездой был признан 24-летний канадский форвард «Блюз» Джейк Нейберс — он тоже забил один гол.

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