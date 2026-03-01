Бучневича признали третьей звездой матча «Сент-Луис» — «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (1:3).

30-летний форвард забил единственный гол своей команды.

Первой звездой признали 29-летнего швейцарского нападающего «Нью-Джерси» Тимо Майера, на счету которого гол. Второй звездой был признан 36-летний шведский вратарь «Девилз» Якоб Маркстрем — он отразил 25 бросков в створ из 26 и сделал результативный пас.

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