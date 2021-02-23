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Бучневича признали лучшим игроком недели в НХЛ среди россиян

07:16
Павел Бучневич. Фото nhl.com
Павел Бучневич. Фото nhl.com
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Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич признан лучшим игроком недели в НХЛ среди россиян, сообщает официальный сайт лиги на русском языке.

За прошлую неделю 25-летний форвард отличился 4 (1+3) очками.

Второй звездой недели признан форвард «Каролины» Андрей Свечников, у которого такие же показатели, но свою единственную шайбу он забросил в пустые ворота в игре с «Тампой» (4:0) из-за чего и пропустил вперед Бучневича.

Третьей звездой среди россиян назван вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, который в единственном матче за неделю помог команде обыграть «Баффало» (3:0). Это первая победа российского кипера в НХЛ без пропущенных шайб.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/buchnevich-svechnikov-sorokin-named-three-russian-stars-of-the-week/c-321674740

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