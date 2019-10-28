Бучневич забросил вторую шайбу в сезоне. Видео

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимают «Бостон», в середине третьего периода счет 2:5. На 49-й минуте отличился российский форвард хозяев Павел Бучневич, результативными передачами отметились Энтони Д'Анджело и Артемий Панарин. Для Бучневича это второй гол в сезоне.

В 9 матчах на счету Павла 7 (2+5) баллов.

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