Бучневич забросил вторую шайбу в сезоне. Видео
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимают «Бостон», в середине третьего периода счет 2:5. На 49-й минуте отличился российский форвард хозяев Павел Бучневич, результативными передачами отметились Энтони Д'Анджело и Артемий Панарин. Для Бучневича это второй гол в сезоне.
Panarin ? DeAngelo ? Buchnevich ? pic.twitter.com/WHL2djWJNF— Shayna (@hayyyshayyy) October 28, 2019
В 9 матчах на счету Павла 7 (2+5) баллов.
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