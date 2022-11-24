Бучневич забросил пятую шайбу в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

В самом начале второго периода голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. Для него эта шайба стала пятой в этом сезоне.

На 53-й секунде второго периода счет стал равный 1:1. Однако затем «Блюз» забросили три шайбы.