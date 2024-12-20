Бучневич забросил 9-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 13-й минуте российский нападающий Павел Бучневич сделал счет 1:2. Для 29-летнего россиянина этот гол стал 9-м в сезоне.

Всего у Бучневича 22 (9+13) очка в 32 играх этой регулярки.

Ворота «Лайтнинг» в этой встрече защищает российский голкипер Андрей Василевский.