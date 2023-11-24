Бучневич забросил 7-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил шайбу в домашнем матче с «Нэшвиллом» в регулярном чемпионате НХЛ — 1:3.

Гол стал для россиянина 7-м в этом сезоне — у него 12 (7+5) очков.

Бучневич вместе с форвардом Робертом Томасом является на данный момент лучшим снайпером «Блюз» в регулярке НХЛ.