Бучневич забросил 25-ю шайбу в сезоне

«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

На 5-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. Он помог своей команде реализовать большинство.

Для 26-летнего россиянина этот гол стал 24-м в текущем сезоне.