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Бучневич забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ. Видео

02:53
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Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич 26 марта в матче регулярного сезона НХЛ против «Филадельфии» забросил вторую шайбу своей команды.

Российский форвард получил передачу Крайдера и со средней дистанции с кистей отправил шайбу в ближнюю девятку.

В нынешнем сезоне НХЛ 25-летний Бучневич провел 31 матч и набрал 30 (12+18) очков.

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