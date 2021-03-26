Бучневич забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ. Видео
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Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич 26 марта в матче регулярного сезона НХЛ против «Филадельфии» забросил вторую шайбу своей команды.
Российский форвард получил передачу Крайдера и со средней дистанции с кистей отправил шайбу в ближнюю девятку.
Captain Happy wastes NO time.— New York Rangers (@NYRangers) March 25, 2021
? pic.twitter.com/qknnO035UJ
В нынешнем сезоне НХЛ 25-летний Бучневич провел 31 матч и набрал 30 (12+18) очков.
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