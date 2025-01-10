Бучневич забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ

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Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил шайбу на 9-й минуте 2-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом».

В нынешнем сезоне 29-летний форвард набрал 28 (11+17) очков за 40 встреч.

Матч «Сент-Луис» — «Анахайм» продолжается на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе. Счет — 6:2 в пользу хозяев.