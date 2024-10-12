Бучневич забил во втором подряд матче НХЛ

«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

на 7-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Павел Бучневич. Для него это второй гол в сезоне.