Бучневич забил 20-й гол в этом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» набрал 3 (1+2) очка. После 20 минут счет — 4:0.

Теперь у 29-летнего россиянина 20 голов и 37 голевых передач в 76 играх этого сезона.