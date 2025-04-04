Бучневич забил 16-й гол в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

На 7-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Павел Бучневич. Для него этот гол стал 16-м в сезоне.