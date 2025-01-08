Бучневич забил 10-й гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

На 14-й минуте первого периода 29-летний россиянин забил и сделал счет 1:2. Для него это 10-я шайба в сезоне.

Всего у Бучневича 27 (10+17) очков в 40 играх этой регулярки.