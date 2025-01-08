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Сегодня, 04:44

Бучневич забил 10-й гол в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

На 14-й минуте первого периода 29-летний россиянин забил и сделал счет 1:2. Для него это 10-я шайба в сезоне.

Всего у Бучневича 27 (10+17) очков в 40 играх этой регулярки.

Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 40 26 14 56
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 40 24 16 50
4 Питтсбург 41 17 24 41
5 Коламбус 40 17 23 40
6 Филадельфия 40 17 23 39
7 Рейнджерс 39 18 21 37
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 41 26 15 54
2 Флорида 41 24 17 50
3 Бостон 42 20 22 45
4 Тампа-Бэй 37 20 17 42
5 Монреаль 40 19 21 41
6 Оттава 38 19 19 40
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Колорадо 41 25 16 51
4 Даллас 38 24 14 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 40 13 27 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Лос-Анджелес 38 23 15 51
3 Эдмонтон 39 24 15 51
4 Ванкувер 39 18 21 45
5 Калгари 39 18 21 43
6 Анахайм 39 17 22 38
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
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