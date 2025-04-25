Бучневич за три минуты оформил дубль в матче с «Виннипегом»

«Сент-Луис» забил два гола в начале третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега».

На 48-й секунде российский нападающий Павел Бучневич открыл счет, а на 4-й минуте он оформил дубль. Для 30-летнего россиянина это первые голы в Кубке Стэнли-2025.

«Джетс» ведут в серии — 2-0.