Бучневич впервые после аварии тренировался с «Рейнджерс»

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич приступил к тренировкам после аварии. Об этом сообщает пресс-служба «Нью-Йорка», которая опубликовала видео с занятий в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Бучневич и Игорь Шестеркин попали в аварию в Бруклине. За рулем автомобиля был российский вратарь. Машина, которая двигалась перед ними, развернулась на 180 градусов. Подушки безопасности в автомобиле сработали, оба игрока были пристегнуты.

В нынешнем сезоне 24-летний Бучневич провел 61 матч и набрал 37 (14+23) очков в регулярке.