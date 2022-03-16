Бучневич восстановился после травмы

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич восстановился после травмы, сообщает журналист Джереми Рутерфорд.

Он пропустил последние матчи регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы «верхней части тела».

Бучневич покинул лед в конце третьего периода встречи с «Оттавой» после столкновения с Остином Уотсоном.

Российский нападающий набрал 46 (19+27) очков в 50 играх текущего сезона.