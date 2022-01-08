Бучневич в матче с «Вашингтоном» забросил 12-ю шайбу в сезоне
05:27
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».
26-летний россиянин забросил шайбу на 30-й минуте и сделал счет 2:1.
На данный момент Бучневич набрал 31 (12+19) очко в текущем сезоне.
Welcome to the House of Buchy. #stlblues pic.twitter.com/NgaZMZ3Ir5— St. Louis Blues (@StLouisBlues) January 8, 2022
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