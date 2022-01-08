Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бучневич в матче с «Вашингтоном» забросил 12-ю шайбу в сезоне

05:27
Теги:

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

26-летний россиянин забросил шайбу на 30-й минуте и сделал счет 2:1.

На данный момент Бучневич набрал 31 (12+19) очко в текущем сезоне.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
«Тараканы, грязь и ужасная еда». В каких условиях Австралия держит первую ракетку мира Джоковича
Киевский экономист назвал Украину виновной в своих проблемах с газом
0
Реклама