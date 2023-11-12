Бучневич в матче с «Колорадо» забросил вторую шайбу в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

28-летний россиянин забросил шайбу на 12-й минуте, забив в меньшинстве, и сделал счет 4:0. Форвард прервал безголевую серию, которая длилась семь матчей.

На данный момент на счету Бучневича 5 (2+3) очков в 11 матчах сезона.