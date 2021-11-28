Бучневич в матче с «Коламбусом» оформил первый дубль в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил вторую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

26-летний россиянин забил гол на 51-й минуте встречи и сделал счет 5:2, оформив дубль впервые в сезоне.

На данный момент на счету Бучневича 16 (8+8) очков в 19 матчах сезона.