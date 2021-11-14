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Бучневич в матче с «Каролиной» забросил четвертую шайбу в сезоне

05:20
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Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

26-летний россиянин забросил шайбу на 33-й минуте и сделал счет 1:2. Для форварда это четвертая шайба в сезоне.

На данный момент на счету Бучневича 6 (4+2) очков в 11 матчах.

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Сергей Разин все материалы автора
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