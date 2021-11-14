Бучневич в матче с «Каролиной» забросил четвертую шайбу в сезоне
05:20
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».
26-летний россиянин забросил шайбу на 33-й минуте и сделал счет 1:2. Для форварда это четвертая шайба в сезоне.
На данный момент на счету Бучневича 6 (4+2) очков в 11 матчах.
This is what happens when you try roughing up the nicest guy in hockey. #stlblues pic.twitter.com/0NIOmSq4EH— St. Louis Blues (@StLouisBlues) November 14, 2021
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