Бучневич в матче с «Каролиной» забросил четвертую шайбу в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

26-летний россиянин забросил шайбу на 33-й минуте и сделал счет 1:2. Для форварда это четвертая шайба в сезоне.

На данный момент на счету Бучневича 6 (4+2) очков в 11 матчах.