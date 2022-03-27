Бучневич в матче с «Каролиной» оформил дубль, забросив 100-ю шайбу в НХЛ

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

26-летний россиянин оформил дубль, забросив на 34-й и 47-й минутах. Для Бучневича второй гол стал 100-м за карьеру в НХЛ.

На данный момент на счету Бучневича 50 (21+29) очков в 55 матчах сезона.